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Коркунова Людмила Геннадьевна
Коркунова Людмила Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Зашихина Тамара Григорьевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: не указан
Мать:
Зашихина Тамара Григорьевна
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