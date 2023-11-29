Башков Кузьма Васильевич
Место рождения
Дата рождения1909 ст.
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.
Отец: Башко Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1936
Рождение ребёнка
18.04.1937
Мать ребёнка: Башкова (Воронищева) Клавдия Ивановна
Яланское, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.11.1939
Дочь: Шотина (Башкова) Лариса Кузьминична
Мать ребёнка: Башкова (Воронищева) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
До 1940
Сын: Башков Юрий Кузьмич
Мать ребёнка: Башкова (Воронищева) Клавдия Ивановна
Призыв на военную службу
21.09.1941
Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Сафакулевский РВК, Сафакулевский район, Курганская область
Участие в бою
20.12.1941
Валя, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
1251 стрелковый полк 377 стрелковой дивизии
Участие в бою
20.12.1941
Зеленец, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
1251 стрелковый полк 377 стрелковой дивизии
Участие в бою
27.12.1941
Дуняково, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
1251 стрелковый полк 377 стрелковой дивизии
Участие в бою
С 29.12.1941 по 01.01.1942
Чирково, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
1251 стрелковый полк 377 стрелковой дивизии
Смерть
?.01.1942