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Башков Кузьма Васильевич

Место рождения

Чебачье, Частоозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1909 ст.

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.

Отец: Башко Василий

Мать: не указана

Чебачье, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
До 1936

Жена: Башкова (Воронищева) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1937

Сын: Башков Валерий Кузьмич

Мать ребёнка: Башкова (Воронищева) Клавдия Ивановна

Яланское, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.11.1939

Дочь: Шотина (Башкова) Лариса Кузьминична

Мать ребёнка: Башкова (Воронищева) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
До 1940

Сын: Башков Юрий Кузьмич

Мать ребёнка: Башкова (Воронищева) Клавдия Ивановна

Призыв на военную службу
21.09.1941
Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Сафакулевский РВК, Сафакулевский район, Курганская область
Участие в бою
20.12.1941
Валя, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
1251 стрелковый полк 377 стрелковой дивизии
Участие в бою
20.12.1941
Зеленец, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
1251 стрелковый полк 377 стрелковой дивизии
Участие в бою
27.12.1941
Дуняково, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
1251 стрелковый полк 377 стрелковой дивизии
Участие в бою
С 29.12.1941 по 01.01.1942
Чирково, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
1251 стрелковый полк 377 стрелковой дивизии
Смерть
?.01.1942

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