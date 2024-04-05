Kukuć Jan
Место рожденияAntoniewo Huta/Ostrów akt 54/1863
Дата рождения22.02.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1863
Отец: Kukuć Andrzej
Мать: Kukuć (Tyszka) Kunegunda
Antoniewo Huta/Ostrów akt 54/1863
Бракосочетание
29.10.1889
Жена: Kukuć (Lipka) Anna
Antonowo Huta/Ostrów Maz akt 57/1889
Рождение ребёнка
22.10.1890
Дочь: (Kukuć) Marcjanna
Мать ребёнка: Kukuć (Lipka) Anna
Antoniewo Huta/Ostrów akt 329/1890
Бракосочетание
30.07.1893
Жена: Kukuć (Topolska) Paulina
Kaczkowo/Brok akt 44/1893
Смерть
Неизвестно