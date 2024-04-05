Kukuć Jan 22.02.1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kukuć Jan

Место рождения

Antoniewo Huta/Ostrów akt 54/1863

Дата рождения

22.02.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

Около 1872 г.р.
Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1863

Отец: Kukuć Andrzej

Мать: Kukuć (Tyszka) Kunegunda

Antoniewo Huta/Ostrów akt 54/1863
Бракосочетание
29.10.1889

Жена: Kukuć (Lipka) Anna

Antonowo Huta/Ostrów Maz akt 57/1889
Рождение ребёнка
22.10.1890

Дочь: (Kukuć) Marcjanna

Мать ребёнка: Kukuć (Lipka) Anna

Antoniewo Huta/Ostrów akt 329/1890
Бракосочетание
30.07.1893

Жена: Kukuć (Topolska) Paulina

Kaczkowo/Brok akt 44/1893
Смерть
Неизвестно

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