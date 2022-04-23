Бикерт (Коновалова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1944
Дата смерти23.04.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1944
Отец: Коновалов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Биккерт Яков Абрамович
Рождение ребёнка
29.08.1963
Дочь: Бикерт Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Биккерт Яков Абрамович
Смерть
23.04.2022