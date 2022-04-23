Бикерт (Коновалова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикерт (Коновалова) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1944

Дата смерти

23.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1944

Отец: Коновалов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикерт Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Биккерт Яков Абрамович

Рождение ребёнка
29.08.1963

Дочь: Бикерт Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Биккерт Яков Абрамович

Смерть
23.04.2022

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