Соснова (Ворохова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснова (Ворохова) Александра Михайловна

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Место рождения

село Кузнецово, Макарьевский район, Ивановская область

Дата рождения

30.05.1932

Дата смерти

15.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1932

Отец: Ворохов Михаил Дмитриевич

Мать: Ворохова Катерина Егоровна

село Кузнецово, Макарьевский район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснов Леонид Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Соснов Леонид Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
15.03.2005
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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