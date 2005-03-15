Соснова (Ворохова) Александра Михайловна
Место рождениясело Кузнецово, Макарьевский район, Ивановская область
Дата рождения30.05.1932
Дата смерти15.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1932
село Кузнецово, Макарьевский район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соснов Леонид Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
15.03.2005
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)