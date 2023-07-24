Сенчукова Сухарева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенчукова Сухарева Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенчукова Дарья Валерьевна

Отец ребёнка: Сенчуков Валерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенчукова Вера Валерьевна

Отец ребёнка: Сенчуков Валерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенчуков Иван Валерьевич

Отец ребёнка: Сенчуков Валерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенчуков Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Сенчуков Валерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенчукова Валентина Валерьевна

Отец ребёнка: Сенчуков Валерий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенчуков Валерий Дмитриевич

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