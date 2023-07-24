Сенчукова Сухарева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенчукова Дарья Валерьевна
Отец ребёнка: Сенчуков Валерий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенчукова Вера Валерьевна
Отец ребёнка: Сенчуков Валерий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сенчуков Валерий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенчуков Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Сенчуков Валерий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенчукова Валентина Валерьевна
Отец ребёнка: Сенчуков Валерий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно