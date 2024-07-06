(Будкова) Мария
Место рожденияКосторное, Курская область
Дата рождения25.08.1913
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1913
Отец: Будков Иван
Мать: Надежда
Косторное, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1945
Смерть
1996