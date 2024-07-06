(Будкова) Мария 25.08.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Будкова) Мария

(Будкова) Мария

Место рождения

Косторное, Курская область

Дата рождения

25.08.1913

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1913

Отец: Будков Иван

Мать: Надежда

Косторное, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ченцов Никита

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ченцов Никита

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ченцов Никита

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ченцов Никита

Смерть
1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.