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(Drancāne) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sinkēvičs Albīns

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sinkēvičs Albīns

Рождение ребёнка
25.11.1957

Сын: Sinkēvičs Ilgvars

Отец ребёнка: Sinkēvičs Albīns

Смерть
Неизвестно

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