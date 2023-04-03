(Погребняк) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1911
Дата смерти20.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетов Даниил
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Кочетов Василий
Отец ребёнка: Кочетов Даниил
Рождение ребёнка
12.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочетов Даниил
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Кочетов Николай
Отец ребёнка: Кочетов Даниил
Рождение ребёнка
24.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочетов Даниил
Смерть
20.09.1984