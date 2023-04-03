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(Погребняк) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1911

Дата смерти

20.09.1984

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Муж

Дети

Около 1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911

Отец: Погребняков Василий

Мать: Погребнякова (Люлькова) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Даниил

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Кочетов Василий

Отец ребёнка: Кочетов Даниил

Рождение ребёнка
12.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочетов Даниил

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Кочетов Николай

Отец ребёнка: Кочетов Даниил

Рождение ребёнка
24.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочетов Даниил

Смерть
20.09.1984

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