Улезко (Рябиченко) Ольга Константиновна
женский, родилась 15.11.1960, Георгиевск
ОтецРябиченко Константин Григорьевич1924 г.р.
МатьРябиченко (Синягина) Мария (Марфа) Фроловна21.07.1923 г.р.
Супруги
Улезко Николай Владимирович25.06.1957 г.р.
Дети
Моисеева (Улезко) Наталья Николаевна27.11.1991 г.р.
Улезко Владимир Николаевич29.06.1998 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960
Георгиевск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1990
Георгиевск
Рождение ребёнка
27.11.1991
Дочь: Моисеева (Улезко) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Улезко Николай Владимирович
Россия
Рождение ребёнка
29.06.1998
Сын: Улезко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Улезко Николай Владимирович
Россия
Развод
13.11.2006