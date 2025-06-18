Улезко (Рябиченко) Ольга Константиновна 15.11.1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Улезко (Рябиченко) Ольга Константиновна

Автор
ОУ
Улезко О.

женский, родилась 15.11.1960, Георгиевск

Отец
Рябиченко Константин Григорьевич1924 г.р.
Мать
Рябиченко (Синягина) Мария (Марфа) Фроловна21.07.1923 г.р.
Супруги
Улезко Николай Владимирович25.06.1957 г.р.
Дети
Моисеева (Улезко) Наталья Николаевна27.11.1991 г.р.
Улезко Владимир Николаевич29.06.1998 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960

Отец: Рябиченко Константин Григорьевич

Мать: Рябиченко (Синягина) Мария (Марфа) Фроловна

Георгиевск

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
20.01.1990

Муж: Улезко Николай Владимирович

Георгиевск

Рождение ребёнка
27.11.1991

Дочь: Моисеева (Улезко) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Улезко Николай Владимирович

Россия

Рождение ребёнка
29.06.1998

Сын: Улезко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Улезко Николай Владимирович

Россия

Развод
13.11.2006

Муж: Улезко Николай Владимирович

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