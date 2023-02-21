(Ермилова) Анисья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737 ст.
Дата смерти1794 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.
Отец: Герасим
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: (ермилов) Ермила Петрович
Отец ребёнка: (ермилов) Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Отец ребёнка: (ермилов) Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: (ермилов) Еким(Аким) Петрович
Отец ребёнка: (ермилов) Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794 ст.