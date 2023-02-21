(Ермилова) Анисья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермилова) Анисья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737 ст.

Дата смерти

1794 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: (ермилов) Ермила Петрович

Отец ребёнка: (ермилов) Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: (ермилов) Федор Петрович

Отец ребёнка: (ермилов) Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: (ермилов) Еким(Аким) Петрович

Отец ребёнка: (ермилов) Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (ермилов) Петр Григорьевич

Смерть
1794 ст.
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