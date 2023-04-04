Симонович Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонович Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Симонович Борис (Барух)

Мать: Пинус (Пинус) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2020

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