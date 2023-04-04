Симонович Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Симонович Борис (Барух)
Мать: Пинус (Пинус) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2020