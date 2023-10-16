Вьялкина Парасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти14.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1909
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
26.02.1911
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
27.09.1912
Дочь: Афанасия Васильевна
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1977