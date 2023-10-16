Вьялкина Парасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Парасковья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

14.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1909

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.09.1912

Дочь: Афанасия Васильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Василий Федорович

Смерть
14.07.1977
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