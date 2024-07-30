Чумаков Артем Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Артем Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1988

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1956 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чумакова (Макаренкова) Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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