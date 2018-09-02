Черепанов Сергей Ефимович
Место рожденияТашкент, Узбекистан
Дата рождения02.01.1948
Дата смерти02.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.2007
Дочь: Черепанова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2008
Дочь: Черепанова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.09.2018
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия