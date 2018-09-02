Черепанов Сергей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Сергей Ефимович

Место рождения

Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

02.01.1948

Дата смерти

02.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
25.04.2007

Дочь: Черепанова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.2008

Дочь: Черепанова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.09.2018
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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