Васильев Станислав Анатольевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1978
Дата смерти12.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1978
Рождение ребёнка
11.05.2000
Сын: Пушкин Андрей Станиславович
Мать ребёнка: Пушкина Ольга Владимировна
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
12.11.2003
Хвалово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область