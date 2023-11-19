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Наседкин Мелетий Андреевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1890

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
31.01.1918

Жена: Наседкина (Наседкина) Матрона Леонтьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.01.1919

Сын: Наседкин Георгий Мелетьевич

Мать ребёнка: Наседкина (Наседкина) Матрона Леонтьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.01.1920

Сын: Наседкин Семен Мелетьевич

Мать ребёнка: Наседкина (Наседкина) Матрона Леонтьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.11.1921

Сын: Наседкин Иннокентий Мелетьевич

Мать ребёнка: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

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