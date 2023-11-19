Наседкин Мелетий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1918
Рождение ребёнка
08.01.1919
Сын: Наседкин Георгий Мелетьевич
Мать ребёнка: Наседкина (Наседкина) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
28.01.1920
Сын: Наседкин Семен Мелетьевич
Мать ребёнка: Наседкина (Наседкина) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
05.11.1921
Сын: Наседкин Иннокентий Мелетьевич
Мать ребёнка: не указана