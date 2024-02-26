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Емельян Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

До 1871

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Иван Васильев (Ич)

Мать: Анна Алексеева (Вна)

Бракосочетание
09.04.1817 ст.

Жена: Дарья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ульяна Емельянова (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Иван Емельянов (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
1834

Сын: Егор Емельянов (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Леонова Марья Емельянова (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Наталия Амельянова (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1871
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