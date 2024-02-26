Емельян Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиДо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Иван Васильев (Ич)
Мать: Анна Алексеева (Вна)
Бракосочетание
09.04.1817 ст.
Жена: Дарья Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ульяна Емельянова (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Иван Емельянов (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
1834
Сын: Егор Емельянов (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Леонова Марья Емельянова (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Наталия Амельянова (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1871