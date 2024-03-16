Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Маршалова Марина Матвеевна
Маршалова Марина Матвеевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Женский
Отец
Бочкарев Матвей Григорьевич
Мать
Бочкарева (Варзаева) Ольга
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Бочкарев Матвей Григорьевич
Мать:
Бочкарева Ольга
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия