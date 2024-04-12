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Дериглазов Матфей Михайлович

Место рождения

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Дериглазов Михаил Васильевич

Мать: Дериглазова Катерина Степановна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-194об
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Арскова Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Дериглазова Марья Степановна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1776

Сын: Дериглазов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Дериглазова Марья Степановна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дериглазова Федосья Матвеевна

Мать ребёнка: Дериглазова Марья Степановна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дериглазова Марья Степановна

ГААК, 169-1-155-195л
Смерть
Неизвестно
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