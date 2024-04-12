Дериглазов Матфей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
ГААК, 169-1-155-194об
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Арскова Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Дериглазова Марья Степановна
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1776
Сын: Дериглазов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Дериглазова Марья Степановна
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дериглазова Федосья Матвеевна
Мать ребёнка: Дериглазова Марья Степановна
ГААК, 169-1-155-195л
Бракосочетание
Неизвестно
ГААК, 169-1-155-195л
Смерть
Неизвестно