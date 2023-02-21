Кожарин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
17.10.1902
Дочь: Голубева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Кожарина Пелагея Феодосиевна
Рождение ребёнка
23.07.1904
Сын: Кожарин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кожарина Пелагея Феодосиевна
Рождение ребёнка
07.12.1908
Дочь: Утусикова Августа Михайловна
Мать ребёнка: Кожарина Пелагея Феодосиевна
Рождение ребёнка
27.10.1914
Сын: Кожарин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Кожарина Пелагея Феодосиевна
В метрической книге записано (князь 27 октября) так в документе
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожарина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кожарина Пелагея Феодосиевна
Смерть
Неизвестно