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Кожарин Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кожарин Николай Максимович

Мать: Кожарина Ксения Степановна

Рождение ребёнка
17.10.1902

Дочь: Голубева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Кожарина Пелагея Феодосиевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
23.07.1904

Сын: Кожарин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кожарина Пелагея Феодосиевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.12.1908

Дочь: Утусикова Августа Михайловна

Мать ребёнка: Кожарина Пелагея Феодосиевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.10.1914

Сын: Кожарин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Кожарина Пелагея Феодосиевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
В метрической книге записано (князь 27 октября) так в документе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожарина Пелагея Феодосиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожарина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кожарина Пелагея Феодосиевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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