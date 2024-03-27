Тянникова (Волкова) Варвара Евгеньевна
Место рожденияс.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тянников Максим Владимирович
Рождение ребёнка
12.03.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тянников Максим Владимирович