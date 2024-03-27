Тянникова (Волкова) Варвара Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тянникова (Волкова) Варвара Евгеньевна

Место рождения

с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тянников Максим Владимирович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тянников Максим Владимирович

Рождение ребёнка
12.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тянников Максим Владимирович

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