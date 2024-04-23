Зверева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Зверев Михаил Иович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криворучкина (Зверева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Зверев Михаил Иович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Михаил Иович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно

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