Зверева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Зверев Михаил Иович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криворучкина (Зверева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Зверев Михаил Иович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зверев Михаил Иович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно