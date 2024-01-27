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Новак Алевтина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1950

Отец: не указан

Мать: Клюева Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новак Феликс Юрьевич

Отец ребёнка: Новак Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новак Юрий Александрович

Рождение ребёнка
29.01.1977

Дочь: Новак Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Новак Юрий Александрович

Рождение ребёнка
29.12.1990

Дочь: Скорынина Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

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