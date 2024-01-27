Новак Алевтина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1950
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новак Феликс Юрьевич
Отец ребёнка: Новак Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новак Юрий Александрович
Рождение ребёнка
29.01.1977
Дочь: Новак Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Новак Юрий Александрович
Рождение ребёнка
29.12.1990
Дочь: Скорынина Людмила Александровна
Отец ребёнка: не указан