(Троицкая) Александра Александровна
Место рождениясело Седелькино Чистопольского уезда Казанской губернии
Дата рождения03.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1898
село Седелькино Чистопольского уезда Казанской губернии
В метрической книге Вознесенской церкви с. Сиделькино за 1898 г. есть запись: 3 ноября родилась (9 ноября крещена) Александра. Родители: села Седелькина псаломщик Александр Николаев Троицкий и законна... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чистопольские Выселки, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно