(Троицкая) Александра Александровна 03.11.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Троицкая) Александра Александровна

Место рождения

село Седелькино Чистопольского уезда Казанской губернии

Дата рождения

03.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1898

Отец: Троицкий Александр Николаевич

Мать: Троицкая (Ивановская) Екатерина Николаевна

село Седелькино Чистопольского уезда Казанской губернии
В метрической книге Вознесенской церкви с. Сиделькино за 1898 г. есть запись: 3 ноября родилась (9 ноября крещена) Александра. Родители: села Седелькина псаломщик Александр Николаев Троицкий и законна... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чистопольские Выселки, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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