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Николай Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Захар Потапович

Мать: Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
23.08.1876

Дочь: Милантьева Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Николай Николаевич

Мать ребёнка: Надежда Федоровна

Смерть
Неизвестно

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