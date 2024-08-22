Николай Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Захар Потапович
Мать: Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
23.08.1876
Дочь: Милантьева Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Николай Николаевич
Мать ребёнка: Надежда Федоровна
Смерть
Неизвестно