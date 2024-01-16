Фролов Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1900
Дата смерти10.02.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1924
Дочь: Наумкина Анна Степановна
Мать ребёнка: Фролова Анастасия Кузминична
Рождение ребёнка
07.12.1932
Дочь: Антонова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Фролова Анастасия Кузминична
Смерть
10.02.1975