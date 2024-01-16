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Фролов Степан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1900

Дата смерти

10.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Анастасия Кузминична

Рождение ребёнка
17.07.1924

Дочь: Наумкина Анна Степановна

Мать ребёнка: Фролова Анастасия Кузминична

Рождение ребёнка
07.12.1932

Дочь: Антонова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Фролова Анастасия Кузминична

Смерть
10.02.1975

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