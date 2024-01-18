Болтушкина (Бубнова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бубнов Иван Иванович
Мать: Бубнова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Больтушкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтушкин Денис Васильевич
Отец ребёнка: Больтушкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Больтушкин Василий