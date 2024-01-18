Болтушкина (Бубнова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болтушкина (Бубнова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бубнов Иван Иванович

Мать: Бубнова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Больтушкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтушкин Денис Васильевич

Отец ребёнка: Больтушкин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Больтушкин Василий

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