Куранин Пётр Петрович Около ?.07.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Куранин Пётр Петрович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Около ?.07.1903 ст., Покровское, Зюзинская волость, Московский уезд

умер 02.07.1903 ст., Покровское, Зюзинская волость, Московский уезд

Отец
Куранин Пётр ЕгоровичОколо 1869 ст. г.р.
Мать
Куранина (Бердочкина) Елена Семёновна03.05.1870 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1903 ст.

Отец: Куранин Пётр Егорович

Мать: Куранина (Бердочкина) Елена Семёновна

Покровское, Зюзинская волость, Московский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/13a04de0-e20b-4d77-a8ca-4d024ad21cd3/187?center=1892+3822

Смерть
02.07.1903 ст.
Покровское, Зюзинская волость, Московский уезд

От слабости рождения https://yandex.ru/archive/catalog/13a04de0-e20b-4d77-a8ca-4d024ad21cd3/187?center=1892+3822

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