Куранин Пётр Петрович
мужской, родился Около ?.07.1903 ст., Покровское, Зюзинская волость, Московский уезд
умер 02.07.1903 ст., Покровское, Зюзинская волость, Московский уезд
ОтецКуранин Пётр ЕгоровичОколо 1869 ст. г.р.
МатьКуранина (Бердочкина) Елена Семёновна03.05.1870 ст. г.р.
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Рождение
Около ?.07.1903 ст.
Покровское, Зюзинская волость, Московский уезд
Смерть
02.07.1903 ст.
Покровское, Зюзинская волость, Московский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/13a04de0-e20b-4d77-a8ca-4d024ad21cd3/187?center=1892+3822