Ходырев Марк Елфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырев Марк Елфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679 ст.

Дата смерти

1744 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679 ст.

Отец: Ходырев Елфимко Остафьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714 ст.

Сын: Ходырев Иван Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716 ст.

Сын: Ходырев Давыд Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722 ст.

Дочь: Буланова Евдокия Марковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Ходырев Фокей Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725 ст.

Сын: Ходырев Иван Маркович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шульминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1744 ст.
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