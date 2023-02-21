Ходырев Марк Елфимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679 ст.
Дата смерти1744 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679 ст.
Отец: Ходырев Елфимко Остафьевич
Рождение ребёнка
1714 ст.
Рождение ребёнка
1716 ст.
Рождение ребёнка
1722 ст.
Дочь: Буланова Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1724 ст.
Рождение ребёнка
1725 ст.
Место жительства
Неизвестно
Шульминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1744 ст.