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Болембах Нахим

Место рождения

с.Шеролдай Мухоршибирскогор-на

Дата рождения

15.03.1905

Дата смерти

28.03.1996

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1905

Отец: Болембах Иуда

Мать: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болембах (Капыловская) Раиса Абрамовна

Работа или профессия
Неизвестно
НКВД
Работа или профессия
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Болембах Нахим Иудович старшина Дата рождения __.__.1905 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Шеролдай Место призыва Улан-Удинский ГВК, Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ Вои... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах (Капыловская) Раиса Абрамовна

Рождение ребёнка
13.09.1940

Дочь: Витовская (Болембах) Фаина

Мать ребёнка: Болембах (Капыловская) Раиса Абрамовна

Смерть
28.03.1996

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