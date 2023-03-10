Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иванова

Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1841

Отец: Иван Ефимов

Мать: Ульяна Маркелова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close