Ксения Дионисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Федоров
Рождение ребёнка
10.01.1818
Сын: Феоктист Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
08.01.1820
Дочь: Татьяна Якова
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
24.02.1829
Дочь: Авдотья (Евдакия) Якова
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
16.07.1831
Сын: Илья Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Семен Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
15.02.1838
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Федоров
Смерть
Неизвестно