Ксения Дионисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Дионисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Федоров

Рождение ребёнка
10.01.1818

Сын: Феоктист Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1820

Дочь: Татьяна Якова

Отец ребёнка: Яков Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1829

Дочь: Авдотья (Евдакия) Якова

Отец ребёнка: Яков Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.1831

Сын: Илья Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Семен Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Рождение ребёнка
15.02.1838

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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