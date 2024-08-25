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Золотарёв Терентий Гурьевич

Место рождения

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Золотарёв Гурий Филиппович

Мать: Золотарёва Матрёна Емельяновна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
23.04.1806

Жена: Шумилова Вера Ивановна

ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 143
Рождение ребёнка
25.05.1806

Сын: Золотарёв Карп Терентьевич

Мать ребёнка: Шумилова Вера Ивановна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 143
Смерть
Неизвестно

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