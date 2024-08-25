Золотарёв Терентий Гурьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
23.04.1806
Жена: Шумилова Вера Ивановна
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 143
Рождение ребёнка
25.05.1806
Сын: Золотарёв Карп Терентьевич
Мать ребёнка: Шумилова Вера Ивановна
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 143
Смерть
Неизвестно