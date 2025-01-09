Мешкова Татьяна Около 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Мешкова Татьяна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1847

умерла После 1917

Супруги
Мешков АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Мешков Лука АлексеевичОколо 1862 г.р.
Мешков Петр АлексеевичОколо 1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Мешков Лука Алексеевич

Отец ребёнка: Мешков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Мешков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Мешков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Мешков Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Мешков Алексей

Смерть
После 1917

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