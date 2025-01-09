Мешкова Татьяна
женский, родилась Около 1847
умерла После 1917
Супруги
Мешков АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Мешков Лука АлексеевичОколо 1862 г.р.
Мешков Петр АлексеевичОколо 1869 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мешков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Мешков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Мешков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Мешков Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Мешков Алексей
Смерть
После 1917