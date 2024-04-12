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Ермолаев Евгений Акимович

Место рождения

Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.05.1922

Дата смерти

09.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Анастасия Тимофеевна

Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Анастасия Тимофеевна

Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Анастасия Тимофеевна

Смерть
09.11.1979
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