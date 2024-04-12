Ермолаев Евгений Акимович
Место рождения
Дата рождения03.05.1922
Дата смерти09.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1922
Рождение ребёнка
09.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева Анастасия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1979