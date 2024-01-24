Сотников Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1916

Дата смерти

25.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1916

Отец: Сотников Петр

Мать: не указана

Смерть
25.04.1992
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