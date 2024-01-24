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Сотников Егор Петрович
Сотников Егор Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.1916
Дата смерти
25.04.1992
Пол
Мужской
Отец
Сотников Петр
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1916
Отец:
Сотников Петр
Мать: не указана
Смерть
25.04.1992
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