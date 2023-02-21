Дыбин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыбин Александр Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыбин Николай Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыбин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Николаева

Смерть
Неизвестно
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