Анисья Евстифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Евстифеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1701 г.р.
Около 1704 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 113 об лист. Деревня Грехневка. Василий Иванович, 15 лет. Мать Анисья, 43 года, сестра Марфа, 18 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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