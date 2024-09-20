Анисья Евстифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 113 об лист. Деревня Грехневка. Василий Иванович, 15 лет. Мать Анисья, 43 года, сестра Марфа, 18 лет. 1719г
Смерть
После 1724