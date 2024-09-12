Qaxorova Sofiya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Qaxorov Sevin
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Смерть
Неизвестно