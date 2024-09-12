Qaxorova Sofiya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Qaxorova Sofiya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Sevin

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Qaxorov Sevin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Sevin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Sevin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Sevin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Sevin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Sevin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Sevin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Sevin

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Sevin

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Sevin

Смерть
Неизвестно

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