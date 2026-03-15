Кузьмина (Сычева) Марфа Ивановна 27.06.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьмина (Сычева) Марфа Ивановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 27.06.1855, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Сычев Иван Леонтьевич1819 г.р.
Мать
Сычева (Борисова) Анна Васильевна1824 г.р.
Супруги
Кузьмин (Косьмин) Григорий Никифоров21.09.1853 г.р.
Дети
Салманова (Косьмина (Кузьмина)) Матрена Григориева10.03.1883 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1855

Отец: Сычев Иван Леонтьевич

Мать: Сычева (Борисова) Анна Васильевна

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин (Косьмин) Григорий Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Крещение
29.06.1855
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.03.1883 ст.

Дочь: Салманова (Косьмина (Кузьмина)) Матрена Григориева

Отец ребёнка: Кузьмин (Косьмин) Григорий Никифоров

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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