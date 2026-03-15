Кузьмина (Сычева) Марфа Ивановна
женский, родилась 27.06.1855, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецСычев Иван Леонтьевич1819 г.р.
МатьСычева (Борисова) Анна Васильевна1824 г.р.
Супруги
Кузьмин (Косьмин) Григорий Никифоров21.09.1853 г.р.
Дети
Салманова (Косьмина (Кузьмина)) Матрена Григориева10.03.1883 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1855
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Крещение
29.06.1855
Рождение ребёнка
10.03.1883 ст.
Дочь: Салманова (Косьмина (Кузьмина)) Матрена Григориева
Отец ребёнка: Кузьмин (Косьмин) Григорий Никифоров
Смерть
Неизвестно