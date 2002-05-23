Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1925

Дата смерти

23.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925

Отец: Питер Илья Иванович

Мать: Питер Аксинья (Ксения) Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
17.03.1952

Муж: Заковряжин Яков Афанасьевич

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.04.1952

Дочь: Киреева (Заковряжина) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
27.03.1953

Дочь: Заковряжин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.05.1954

Дочь: Лебедева (Заковряжина) Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.01.1956

Дочь: Величко (Заковряжина) Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.01.1958

Дочь: Заковряжина Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.04.1961

Дочь: Пестрикова (Заковряжина) Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич

Смерть
23.05.2002

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