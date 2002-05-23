Заковряжина (Питер) Таисия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1925
Дата смерти23.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
17.03.1952
Рождение ребёнка
04.04.1952
Дочь: Киреева (Заковряжина) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.03.1953
Дочь: Заковряжин Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.05.1954
Дочь: Лебедева (Заковряжина) Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.01.1956
Дочь: Величко (Заковряжина) Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.01.1958
Дочь: Заковряжина Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.04.1961
Дочь: Пестрикова (Заковряжина) Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Заковряжин Яков Афанасьевич
Смерть
23.05.2002