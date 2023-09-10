Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1842
Жена: Параскева Павловна
Рождение ребёнка
25.01.1842
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Параскева Павловна
Качалово-Каменка, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно