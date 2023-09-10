Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1842

Жена: Параскева Павловна

Рождение ребёнка
25.01.1842

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Параскева Павловна

Качалово-Каменка, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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