Соколова Евдокия Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Соколов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Харлампиев
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Соколов Николай Харлампиев
Рождение ребёнка
1905
Сын: Соколов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Харлампиев
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Молевской