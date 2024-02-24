Соколова Евдокия Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Евдокия Димитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Николай Харлампиев

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Соколов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Харлампиев

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Соколов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Харлампиев

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Соколов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Харлампиев

Молевская, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Молевской

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