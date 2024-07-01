Федотова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

МС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Петр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Петр Семенович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Федотов Александр Петрович

Отец ребёнка: Федотов Петр Семенович

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

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