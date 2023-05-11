Французова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФранцузова Елена

Французова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Французова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Фианцузов Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вениченко Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Фианцузов Сергей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фианцузов Сергей Геннадьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.