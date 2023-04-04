Уткин Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин Федот

Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1817

Сын: Уткин Петр Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Уткин Егор Федотов

Мать ребёнка: не указана

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1831

Сын: Уткин Степан Федотов

Мать ребёнка: не указана

Богдарня, Петушинский р-н
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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