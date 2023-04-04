Уткин Федот
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Уткин Петр Федотов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Уткин Егор Федотов
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1831
Сын: Уткин Степан Федотов
Богдарня, Петушинский р-н
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно