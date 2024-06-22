Усанин (Колпакова) Татиана Ильина
Место рождения
Дата рождения09.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1879
Крещение
14.01.1879
Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
01.07.1898
Муж: Усанин Феодор Павлов
Рождение ребёнка
20.06.1900
Дочь: (Усанина) Евфросиния Феодорова
Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов
Рождение ребёнка
17.04.1903
Дочь: (Усанина) Глафира Феодорова
Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов
Рождение ребёнка
22.05.1904
Дочь: (Усанина) Евфросиния Феодорова
Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов
Рождение ребёнка
20.04.1905
Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов
Рождение ребёнка
30.05.1906
Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов
Рождение ребёнка
08.06.1907
Дочь: (Усанина) Мария Феодорова
Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов
Смерть
Неизвестно