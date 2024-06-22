Усанин (Колпакова) Татиана Ильина 09.01.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усанин (Колпакова) Татиана Ильина

Место рождения

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

09.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1879

Отец: Колпаков Илья Романов

Мать: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Крещение
14.01.1879
Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
01.07.1898

Муж: Усанин Феодор Павлов

Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: (Усанина) Евфросиния Феодорова

Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов

Заболотная, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
17.04.1903

Дочь: (Усанина) Глафира Феодорова

Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов

Заболотная, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.05.1904

Дочь: (Усанина) Евфросиния Феодорова

Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов

Заболотная, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
20.04.1905

Сын: Усанин Сосипатр Феодоров

Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов

Заболотная, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
30.05.1906

Сын: Усанин Иларион Феодоров

Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов

Заболотная, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
08.06.1907

Дочь: (Усанина) Мария Феодорова

Отец ребёнка: Усанин Феодор Павлов

Заболотная, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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