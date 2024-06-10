Красовская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Красовская Александра Васильевна
Отец ребёнка: Красовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1918
Дочь: Красовская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Красовский Василий Иванович
Смерть
Неизвестно