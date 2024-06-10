Красовская Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Красовская Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красовский Василий Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Красовская Александра Васильевна

Отец ребёнка: Красовский Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1918

Дочь: Красовская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Красовский Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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