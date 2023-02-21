Виламов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виламов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Виламова Галина Семеновна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виламов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Виламова Галина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виламова Мария Александровна
Мать ребёнка: Виламова Галина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно