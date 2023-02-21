Виламов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиламов Александр

Виламов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виламов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Виламова Галина Семеновна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виламов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Виламова Галина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виламова Мария Александровна

Мать ребёнка: Виламова Галина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виламова Галина Семеновна

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